Во время военной спецоперации на Украине погиб житель Башкирии Байегет Бикбулатов
22:48, 23 мар 2022
На Украине в ходе военной спецоперации погиб 20-летний уроженец Бурзянского район Башкирии Байегет Бикбулатов. Об этом «КП-Уфа» сообщили сотрудники администрации муниципалитета.
Кончина молодого человека не на шутку взбудоражила пользователей социальных сетей.
– Кошмар, совсем молодой, жизни не видал, сил и терпения родителям пережить горе, – пишет Айка Х.
Напомним, сегодня стало известно об еще одной трагедии, произошедшей во время спецоперации на Украине. Мэрия Нефтекамска сообщила о гибели уроженца города Сергее Балабанове.
Ранее сообщалось о том, что во время военной спецоперации на Украине погиб житель Башкирии Сергей Балабанов.
Источник:
www.ufa.kp.ru
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