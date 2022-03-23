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Во время военной спецоперации на Украине погиб житель Башкирии Байегет Бикбулатов

Во время военной спецоперации на Украине погиб житель Башкирии Байегет Бикбулатов

22:48, 23 мар 2022

На Украине в ходе военной спецоперации погиб 20-летний уроженец Бурзянского район Башкирии Байегет Бикбулатов. Об этом «КП-Уфа» сообщили сотрудники администрации муниципалитета.

Кончина молодого человека не на шутку взбудоражила пользователей социальных сетей.

– Кошмар, совсем молодой, жизни не видал, сил и терпения родителям пережить горе, – пишет Айка Х.

Напомним, сегодня стало известно об еще одной трагедии, произошедшей во время спецоперации на Украине. Мэрия Нефтекамска сообщила о гибели уроженца города Сергее Балабанове.

Ранее сообщалось о том, что во время военной спецоперации на Украине погиб житель Башкирии Сергей Балабанов.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Бурзянский район Погибшие на Украине
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