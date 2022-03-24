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Погода в Башкирии 24 марта 2022 года: будет солнечно

Погода в Башкирии 24 марта 2022 года: будет солнечно

08:07, 24 мар 2022

О том чего жителям Башкирии ожидать от погоды 24 марта рассказали синоптики Башгидрометцентра.

Существенных осадков, какими бы они ни были, в Башкирии сегодня не прогнозируется. Ровно также не прогнозируется и каких-либо неблагоприятных метеоусловий, таких как метели и гололедица. Известно, что ветер по республике будет дуть западный умеренный.

Днем столбик термометра ниже нуля не опустится, а будет колебаться от 0 до +5 градусов. Ночью закономерное похолодание, градусник покажет от -4 до -9 градусов мороза.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь:  https://newsbash.ru/weather

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Источник: mkset.ru
Теги: погода
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