Погода в Башкирии 25 марта 2022 года: мокрый снег

В Башкирии в ближайшие два дня будет идти мокрый снег. Как передают синоптики Башгидромета, температура воздуха прогреется до +7°.
Так, 25 марта днем местами пройдет небольшой мокрый снег. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем местами до сильного. Температура воздуха днем составит +2,+7°.
26 марта ночью существенных осадков не прогнозируется, днем местами будет идти небольшой мокрый снег. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем южный умеренный. Температура воздуха ночью составит -5,-10°, при прояснениях -12,-17°, днем -1,+4°.