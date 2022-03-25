Погода в Башкирии 25 марта 2022 года: мокрый снег

08:06, 25 мар 2022

В Башкирии в ближайшие два дня будет идти мокрый снег. Как передают синоптики Башгидромета, температура воздуха прогреется до +7°.



Так, 25 марта днем местами пройдет небольшой мокрый снег. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем местами до сильного. Температура воздуха днем составит +2,+7°.







26 марта ночью существенных осадков не прогнозируется, днем местами будет идти небольшой мокрый снег. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем южный умеренный. Температура воздуха ночью составит -5,-10°, при прояснениях -12,-17°, днем -1,+4°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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