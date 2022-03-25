Во время военной спецоперации на Украине погиб житель Башкирии Линар Гарипов
08:49, 25 мар 2022
На Украине во время военной спецоперации погиб уроженец башкирского города Салават Линар Гарипов. Об этом рассказали сотрудники пресс-службы администрации муниципалитета.
Линар Маратович родился 20 мая 1999 года. Он был выпускником танкового училища. Прощание с ним состоится сегодня – 25 марта.
Напомним, ранее стало известно о двух погибших во время военной спецоперации на Украине военнослужащих из Башкирии: уроженце Нефтекамска Сергее Балабанове и жителе Бурзянского района Байегете Бикбулатове.
Ранее сообщалось о том, что во время военной спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Александр Потапов.
Полный список погибших из Башкирии на Украине смотрите ЗДЕСЬ
Источник:
www.ufa.kp.ru
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