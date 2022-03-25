Жительница Башкирии не смогла пройти медосмотр с месячным ребенком

09:29, 25 мар 2022

Жительница Уфы Гульшат В. возмутилась тем, что не смогла пройти с месячным малышом медосмотр в детской поликлинике. Чтобы попасть к узким специалистам, нужно исколесить полгорода.







Медучреждение, в котором принимает педиатр, расположено на улице Губайдуллина. В рамках медосмотра ребенка должны осмотреть несколько врачей. Также необходимо сделать УЗИ, ЭхоКГ и сдать анализы крови.



— Есть одна запись только к хирургу. К остальным нет вообще. До середины апреля! Да еще они все принимают в разных частях города, — рассказала в соцсетях Радию Хабирову молодая мама.



Так, хирург работает на Губайдулина, к неврологу нужно ехать на проспект Октября или на Пархоменко, а окулиста и вовсе нет. УЗИ можно пройти на проспекте Октября или на Карла Маркса, а анализы сдаются в разных местах: кровь из вены — на Губайдуллина, а из пальца — на Карла Маркса.



— Чтобы элементарно сдать анализ крови, я должна, подчеркиваю, купить «бабочку» (попросил педиатр), пойти на Губайдуллина, потом поехать на Карла Маркса. Куда делись в детской поликлинике расходные материалы? — удивилась женщина.





Своего автомобиля у уфимки нет, поэтому ей приходится ездить по городу на общественном транспорте, что с маленьким ребенком крайне неудобно.



— Да еще записаться ведь невозможно, мне надо с малышом каждый день приходить в поликлинику к педиатру (записать к узким специалистам может только педиатр), чтобы только узнать, появилась запись или нет, — посетовала горожанка.



Кроме того, молодую маму возмутило то, что очередей к специалистам нет.



— Зайдите в поликлинику и сами убедитесь. Проведите рейд хотя бы. Они пустые, но записи полные. Мне очень жаль, что медиков довели до того, что записывают ради записи, а живые люди попасть не могут, — расстроилась Гульшат.



По ее мнению, можно было бы организовать для грудничков прохождение медосмотра в одном месте хотя бы раз в неделю.

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