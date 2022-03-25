В Минтруда Башкирии назвали организации с наибольшим числом вакансий

10:53, 25 мар 2022

Министр семьи, труда и соцзащиты Башкирии Ленара Иванова назвала организации с наибольшим количеством вакансий. Об этом она сообщила 24 марта на брифинге в центре управления республикой.







По её словам, пока ситуация на рынке труда остаётся стабильной. Министерство ежедневно следит за ситуацией на предприятиях и организациях в регионе. Соискателям предлагают 48 тысяч активных вакансий.



«Торговые сети «Байрам», «Пятёрочка» и «Магнит» заявляют по 500 вакансий, в «Башавтотрансе» требуется 900 водителей, в нашей «Аркаде» ОЭЗ «Алга» Ишимбайского района нужны 500 швей, на «УМПО» - 300 доступных вакансий, в «Почте России» - 140. Это трудовой договор, это соцпакет, это официальное трудоустройство. Поэтому говорить о безработице пока точно рано», - говорит Иванова.





Напомним, ранее сообщалось, что Башкирии выделили 885 млн рублей на поддержку безработных.





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