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Инвалид-колясочник из Башкирии вынужден сам расчищать снег, из-за отсутствия дворников

Инвалид-колясочник из Башкирии вынужден сам расчищать снег, из-за отсутствия дворников

15:22, 25 мар 2022

Житель Демского района Уфы Максим Романов записал видеообращение к руководителям жилищной службы, которая, по его словам, не занимается уборкой снега и гололеда. Максим — инвалид и вынужден перемещаться на коляске. На видео он сам чистит проход к многоквартирному дому лопатой. Сегодня, 25 марта, Романов сообщил, что в их районе будто вообще нет и не было дворников.

На записи он обращается к ЖЭУ-91, который обслуживает двор по адресу улица Центральная, 51

— Опять забыли про наш двор? Почему я должен это делать? — возмущается Максим Романов.

С момента публикации прошли сутки, однако, по словам Романова, ни жилищники, ни чиновники никак не отреагировали.

— Я прямо в данный момент возле подъезда отдалбливаю лед, потому что скользко, я заехать уже не могу. Люди могут поскользнуться, я нашел лом, лопатой кидаю снег и лёд, — рассказал Максим. — Никакой реакции [от ЖЭУ] не было. Когда какая-то у меня была просьба, я всегда звонил по номеру аварийной службы района, но нет дворников. Значит, это так сильно надо или их это не волнует.


Как пояснил Романов, во время очередной уборки он не выдержал и попросил жену Анастасию записать его видеообращение.

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Источник: ufa1.ru
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа ЖКХ
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