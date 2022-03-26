Погода в Башкирии 26 марта 2022 года: дождь со снегом и гололед

08:28, 26 мар 2022

В Башкирии в ближайшие два дня прогнозируется неблагоприятная погода. Как передают синоптики Башгидромета, в республике ожидается дождь со снегом, гололед и другие погодные явления.







Так, 27 марта днем пройдут небольшой снег и дождь, местами – умеренные осадки. В отдельных районах прогнозируются гололед, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха составит -2,+3°.



В республике 28 марта ночью пройдет мокрый снег, днем небольшой мокрый снег, местами до умеренного. В отдельных районах ожидаются гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, ночью метель. На дорогах прогнозируются снежный накат, гололедица, местами снежные заносы. Ветер юго-западный, западный умеренный, ночью местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит 0,-5°, днем -3,+2°.





Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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