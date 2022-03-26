В Башкирии простились с 22-летним Линаром Гариповым, погибшим в спецоперации на Украине

14:24, 26 мар 2022

Сегодня в Салавате простились с 22-летним Линаром Гариповым, погибшим в спецоперации на Украине. Проводить в последний путь молодого парня собрались не только его близкие, друзья и одноклассники, но и почти все жители Салавата. Многие не могли сдержать слез. На церемонию прощания приехал и Радий Хабиров, который произнес памятную речь в память о погибшем герое.







На церемонии прощания присутствовал глава Башкирии Радий Хабиров



- Я хочу поблагодарить тысячи наших парней, которые сегодня защищают нас. Мы за них очень-очень переживаем. Линар погиб в бою и представлен к «Ордену Мужества», и мы этот подвиг будем помнить. Я хотел сегодня поклониться родителям, которые воспитали достойного сына, хорошего человека. Спи спокойно, лейтенант. Вечная тебе память, вечная тебе слава! – произнес Хабиров.





- Новость о гибели Линара мы восприняли как личную трагедию. <…> Его подвиг навсегда останется в памяти, будет примером мужества и героизма. В ближайшее время на фасаде второй гимназии, где учился Линар, появится мемориальная доска, и будет обустроена парта героя, - добавил глава администрации Салавата Игорь Миронов.



Линар Гарипов родился в 1999 году, 20 мая ему должно было исполниться 23 года. После окончания в 2017 году гимназии, парень поступил в Казанское высшее танковое командное училище и окончил его с красным дипломом. После окончания училища в 2021 году был направлен на службу в военную часть в поселке Тоцкое Оренбургской области. За мужество и отвагу, проявленную при исполнении воинского долга во время спецоперации на Украине представлен к награждению «Орденом Мужества» посмертно.









- Молодые парни уходят героями. Светлая память, пусть земля будет пухом. Соболезнуем родителям, близким. Соболезнует Башкортостан геройски погибшим сыновьям. Сердце кровью обливается, - соболезнуют жители Салавата.

Читайте также: Во время военной спецоперации на Украине погиб житель Башкирии Линар Гарипов

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram



