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В Башкирии простились с 22-летним Линаром Гариповым, погибшим в спецоперации на Украине

В Башкирии простились с 22-летним Линаром Гариповым, погибшим в спецоперации на Украине

14:24, 26 мар 2022

Сегодня в Салавате простились с 22-летним Линаром Гариповым, погибшим в спецоперации на Украине. Проводить в последний путь молодого парня собрались не только его близкие, друзья и одноклассники, но и почти все жители Салавата. Многие не могли сдержать слез. На церемонию прощания приехал и Радий Хабиров, который произнес памятную речь в память о погибшем герое.

На церемонии прощания присутствовал глава Башкирии Радий Хабиров

- Я хочу поблагодарить тысячи наших парней, которые сегодня защищают нас. Мы за них очень-очень переживаем. Линар погиб в бою и представлен к «Ордену Мужества», и мы этот подвиг будем помнить. Я хотел сегодня поклониться родителям, которые воспитали достойного сына, хорошего человека. Спи спокойно, лейтенант. Вечная тебе память, вечная тебе слава! – произнес Хабиров.


- Новость о гибели Линара мы восприняли как личную трагедию. <…> Его подвиг навсегда останется в памяти, будет примером мужества и героизма. В ближайшее время на фасаде второй гимназии, где учился Линар, появится мемориальная доска, и будет обустроена парта героя, - добавил глава администрации Салавата Игорь Миронов.

Линар Гарипов родился в 1999 году, 20 мая ему должно было исполниться 23 года. После окончания в 2017 году гимназии, парень поступил в Казанское высшее танковое командное училище и окончил его с красным дипломом. После окончания училища в 2021 году был направлен на службу в военную часть в поселке Тоцкое Оренбургской области. За мужество и отвагу, проявленную при исполнении воинского долга во время спецоперации на Украине представлен к награждению «Орденом Мужества» посмертно.



- Молодые парни уходят героями. Светлая память, пусть земля будет пухом. Соболезнуем родителям, близким. Соболезнует Башкортостан геройски погибшим сыновьям. Сердце кровью обливается, - соболезнуют жители Салавата.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Салават Погибшие на Украине
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