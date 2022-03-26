В Башкирии простились с Александром Потаповым, погибшим в спецоперации на Украине

14:33, 26 мар 2022

Сегодня, 26 марта, в Кумертау простились с 20-летним Александром Потаповым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава администрации города Олег Фролов в соцсетях.







Церемония прощания состоялась во Дворце угольщиков, куда, кажется, пришли все жители Кумертау. На похороны рядового приехал и глава Башкирии Радий Хабиров, чтобы выразить соболезнования родным Александра. По словам Олега Фролова, рядовому посмертно присвоен Орден мужества.





«Сегодня мы простились с нашим земляком Александром Потаповым, погибшим при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине. Сложно подобрать слова, чтобы выразить боль утраты. Вместе с близкими Александра скорбит весь Кумертау. Он достойно служил Отечеству и останется примером мужества и чести для каждого из нас. Память о нем навсегда в истории города, республики, страны! Вечная память герою!», – написал мэр Олег Фролов.

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