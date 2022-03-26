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В Башкирии 27 марта резко ухудшится погода

В Башкирии 27 марта резко ухудшится погода

19:05, 26 мар 2022

Погода в Башкирии резко ухудшится. Синоптики предупреждают о неблагоприятных погодных явлениях.

По данным регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, территория республики окажется в циркуляции североатлантического циклона. В большинстве районов пройдут небольшие осадки в виде снега и дождя. Также ожидается мокрый снег различной степени интенсивности, ночью метель с усилением ветра, в отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежный накат, гололедица, местами снежные заносы.


Температура воздуха ночью составит -2, -7 градусов, по юго-востоку до -12градусов. Днем воздух прогреется до -2, +3 градусов.

Ветер ожидается южный, юго-западный умеренный, местами порывы южного и юго-западного ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: i-gazeta.com
Теги: погода
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