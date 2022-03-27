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Погода в Башкирии 27 марта 2022 года: прогнозируется похолодание

Погода в Башкирии 27 марта 2022 года: прогнозируется похолодание

09:51, 27 мар 2022

По данным Башгидрометцентра, в воскресенье, 27 марта, днем ожидаются небольшие осадки в виде снега и дождя, местами до умеренных, по юго-востоку без существенных осадков. Утром на отдельных участках дорог гололедица, днем местами гололед. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха в светлое время суток составит -1,+4 градуса. 

В понедельник, 28 марта, ночью прогнозируется снег с дождем, переходящий в снег, днем небольшой мокрый снег, местами до умеренного. В отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежный накат, гололедица, снежные заносы. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит -1,-6, днем -2,+3. 


Во вторник, 29 марта, ночью местами пройдет небольшой снег, днем по республике мокрый снег, в отдельных районах гололед, метель, на дорогах снежный накат, гололедица, снежные заносы. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит -7,-12, при прояснениях -17,-22, днем -3,+2.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: погода
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