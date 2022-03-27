Во время спецоперации на Украине погибли два уроженца Башкирии

10:02, 27 мар 2022

Сегодня, 26 марта, пришла печальная новость о гибели двух уроженцев Бурзянского района Башкирии. 26-летний Ильяс Шамигулов из села Старосубхангулово и 34-летний Инсур Кинзякаев из деревни Яумбаево погибли во время спецоперации на Украине. Информацию подтвердили и в районной администрации, сообщив, что прощание с героями пройдет уже завтра, 27 марта.







- К сожалению, мировые события коснулись и нас. Во время спецоперации на Украине погибли и наши земляки. 27 марта в 11 часов в Яумбайском доме культуры состоится прощание с Инсуром Кинзякаевым. А в районном ДК в Старосубхангулово - с Ильясом Шамигуловым, - сообщили в администрации Бурзянского района.





Напомним, что сегодня, 26 марта, в Башкирии простились сразу с тремя погибшими военнослужащими – 22-летним Линаром Гариповым из Салавата, 22-летним Сергеем Балабановым из Нефтекамска и 20-летним Александром Потаповым из Кумертау.

Читайте также: Во время военной спецоперации на Украине погиб житель Башкирии Байегет Бикбулатов

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram



