Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Во время спецоперации на Украине погибли два уроженца Башкирии

Во время спецоперации на Украине погибли два уроженца Башкирии

10:02, 27 мар 2022

Сегодня, 26 марта, пришла печальная новость о гибели двух уроженцев Бурзянского района Башкирии. 26-летний Ильяс Шамигулов из села Старосубхангулово и 34-летний Инсур Кинзякаев из деревни Яумбаево погибли во время спецоперации на Украине. Информацию подтвердили и в районной администрации, сообщив, что прощание с героями пройдет уже завтра, 27 марта.

- К сожалению, мировые события коснулись и нас. Во время спецоперации на Украине погибли и наши земляки. 27 марта в 11 часов в Яумбайском доме культуры состоится прощание с Инсуром Кинзякаевым. А в районном ДК в Старосубхангулово - с Ильясом Шамигуловым, - сообщили в администрации Бурзянского района.


Напомним, что сегодня, 26 марта, в Башкирии простились сразу с тремя погибшими военнослужащими – 22-летним Линаром Гариповым из Салавата, 22-летним Сергеем Балабановым из Нефтекамска и 20-летним Александром Потаповым из Кумертау.

Читайте также:

Во время военной спецоперации на Украине погиб житель Башкирии Байегет Бикбулатов
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram


Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Погибшие на Украине Бурзянский район
Читайте также

В Башкирии простились с Александром Потаповым, погибшим в спецоперации на Украине
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с Александром Потаповым, погибшим в спецоперации на Украине
Во время военной спецоперации на Украине погиб житель Башкирии Линар Гарипов
Общество в Башкирии
Во время военной спецоперации на Украине погиб житель Башкирии Линар Гарипов
Во время военной спецоперации на Украине погиб житель Башкирии Байегет Бикбулатов
Общество в Башкирии
Во время военной спецоперации на Украине погиб житель Башкирии Байегет Бикбулатов
В Башкирии простятся с погибшим во время спецоперации на Украине 22-летним Евгением Алямкиным
Общество в Башкирии
В Башкирии простятся с погибшим во время спецоперации на Украине 22-летним Евгением Алямкиным


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: