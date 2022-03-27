В столице Башкирии на небольшой улице установили 80 дорожных знаков
10:06, 27 мар 2022
Житель столицы Башкирии рассказал в соцсетях о необычной улице. Мужчина удивлен количеством дорожных знаков на ней и задается вопросом, во сколько это обошлось городскому бюджету?
— Улица Парковая в Уфе, Октябрьский район. Отремонтирована капитально в прошлом году. Длина улицы 500 метров, на этом полукилометре установлено более 80 знаков дорожного движения. ВОСЕМЬДЕСЯТ! Прошу пояснить, в какую сумму бюджету города сейчас обходится изготовление и установка одного знака? Кто принимал решение о таком количестве знаков? Кто принимал улицу после ее реконструкции? Это не регулирование движения и не обеспечение безопасности на дорогах! Это - полное попрание здравого смысла! — написал молодой человек.
В администрации Уфы пообещали рассмотреть его сообщение и принять меры.