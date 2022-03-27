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В столице Башкирии на небольшой улице установили 80 дорожных знаков

В столице Башкирии на небольшой улице установили 80 дорожных знаков

10:06, 27 мар 2022

Житель столицы Башкирии рассказал в соцсетях о необычной улице. Мужчина удивлен количеством дорожных знаков на ней и задается вопросом, во сколько это обошлось городскому бюджету?

— Улица Парковая в Уфе, Октябрьский район. Отремонтирована капитально в прошлом году. Длина улицы 500 метров, на этом полукилометре установлено более 80 знаков дорожного движения. ВОСЕМЬДЕСЯТ! Прошу пояснить, в какую сумму бюджету города сейчас обходится изготовление и установка одного знака? Кто принимал решение о таком количестве знаков? Кто принимал улицу после ее реконструкции? Это не регулирование движения и не обеспечение безопасности на дорогах! Это - полное попрание здравого смысла! — написал молодой человек.


В администрации Уфы пообещали рассмотреть его сообщение и принять меры.

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Источник: proural.info
Фото: соцсети
Теги: Уфа
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