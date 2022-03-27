В Башкирии простились с Сергеем Балабановым, погибшим в спецоперации на Украине

10:24, 27 мар 2022

Накануне, 26 марта, в Нефтекамске простились с погибшим в ходе военной специальной операции 22-летним Сергеем Алексеевичем Балабановым. Об этом сообщили в администрации города.







Траурная церемония прошла в Нефтекамской государственной филармонии. Здесь с ним простились родные, близкие и друзья. На похоронах присутствовали мэр города Эльдар Валидов и председатель Государственного собрания – Курултая РБ Константин Толкачев.





«Молодой парень, контрактник, гвардеец, он был настоящим патриотом большой и малой Родины, до последнего вздоха оставался верен присяге, проявил высокие боевые навыки и отвагу. Многие из присутствующих хорошо его знали. Сергей родился в Нефтекамске, вырос, успешно окончил здесь школу, колледж. Он не только хорошо учился, но и активно занимался спортом, общественной деятельностью, отличался хорошими организаторскими способностями. В армии он тоже пользовался большим уважением среди сослуживцев. Не только сам был в первых рядах, но и других вдохновлял своим примером», – сказал на церемонии Константин Толкачев.

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Фото: Руслан Никонов