В Уфе простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине 21-летним Арсением Воробьевым
14:44, 27 мар 2022
В Уфе простились с 21-летним Арсением Воробьевым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Об этом сегодня, 27 марта, сообщили в мэрии Уфы.
Арсений окончил уфимскую школу № 4, после чего поступил в Уфимский филиал Волжского государственного университета водного транспорта. После окончания обучения, год назад, был призван на военную службу в Самарскую область. В это же время он заключал контракт с армией.
На церемонии прощания присутствовал мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
— Его гибель — большая утрата не только для его семьи, родных и близких, но и для всех нас... Мы обязательно увековечим память Арсения Воробьева, — выразил соболезнования глава города.
В школе, где учился Арсений, вспоминают, что он был светлым и озорным юношей. Проживал вместе с мамой. Проявлял интерес к истории и участвовал во всех спортивных и военно-патриотических мероприятиях. Любил читать стихи Александра Блока и Владимира Маяковского. Уважительно относился к учителям.