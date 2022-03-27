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В Уфе простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине 21-летним Арсением Воробьевым

В Уфе простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине 21-летним Арсением Воробьевым

14:44, 27 мар 2022

В Уфе простились с 21-летним Арсением Воробьевым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Об этом сегодня, 27 марта, сообщили в мэрии Уфы.

Арсений окончил уфимскую школу № 4, после чего поступил в Уфимский филиал Волжского государственного университета водного транспорта. После окончания обучения, год назад, был призван на военную службу в Самарскую область. В это же время он заключал контракт с армией.

На церемонии прощания присутствовал мэр Уфы Ратмир Мавлиев.


— Его гибель — большая утрата не только для его семьи, родных и близких, но и для всех нас... Мы обязательно увековечим память Арсения Воробьева, — выразил соболезнования глава города.

В школе, где учился Арсений, вспоминают, что он был светлым и озорным юношей. Проживал вместе с мамой. Проявлял интерес к истории и участвовал во всех спортивных и военно-патриотических мероприятиях. Любил читать стихи Александра Блока и Владимира Маяковского. Уважительно относился к учителям.

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Источник: ufa1.ru
Фото: мэрия Уфы
Теги: Уфа Погибшие на Украине
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