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Погода в Башкирии 28 марта 2022 года: мокрый снег, гололед

Погода в Башкирии 28 марта 2022 года: мокрый снег, гололед

08:08, 28 мар 2022

В Башкирии продолжит идти мокрый снег. По информации Башгидромета, в ближайшие два дня в республике прогнозируются неблагоприятные погодные явления.

Так, 28 марта днем пройдет небольшой мокрый снег, местами до умеренного. В отдельных районах ожидаются гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежный накат, гололедица, снежные заносы. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем составит -2,+3°.

В Башкирии 29 марта ночью местами ожидается небольшой снег, днем по республике – мокрый снег, в отдельных районах гололед, метель, на дорогах снежный накат, гололедица, снежные заносы. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит -7,-12°, при прояснениях -17,-22°, днем -3,+2°.


Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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