Врачи передали Главе Башкирии послание от жителей Донбасса

13:31, 28 мар 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров наградил почетными грамотами РБ медиков, которые отправились на Донбасс в составе первой группы волонтеров.







В их числе: анестезиолог-реаниматолог Лидия Ахунова, хирург Тэймураз Идрисов, лор-врач Артур Мугаллимов и руководитель бригады, сердечно-сосудистый хирург и главный врач Республиканского врачебно-физкультурного диспансера Руслан Гараев. Кроме того, в ходе встречи было присвоено звание заслуженного врача РБ нейрохирургу Алексею Антонову, который также ездил на Донбасс. Руководитель группы Руслан Гараев передал Радию Хабирову послание от жителей Донбасса.





«Спасибо большое, Радий Фаритович, очень приятно, что вы нас так поддержали и на месте. Хотел передать слова благодарности от жителей Донбасса. Они передали большой привет и большое человеческое спасибо. А мы, в свою очередь, готовы поехать и продолжить начатое дело», – сказал Руслан Гараев.



Добавим, что первая группа волонтеров-медиков проработала в больницах ДНР и ЛНР со 2 по 20 марта.





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