Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Данис Рыбаков
22:41, 29 мар 2022
На Украине во время военной спецоперации погиб уроженец Туймазинского района Башкирии Данис Рыбаков. Об этом рассказали в администрации Серафимовского сельсовета.
Рыбаков родился в селе Серафимовский в 1999 году. Здесь он рос и учился в школе. В Вооруженных силах России Данис служил на контрактной основе. Дата церемонии прощания с погибшим молодым военными в настоящее время еще не назначена.
Напомним, вчера стало известно о гибели в ходе военной спецоперации на Украине уроженца Бурзянского района Башкирии Ильшата Галина. Церемония прощания с военным состоится в в эту среду – 30 марта.