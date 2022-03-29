Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Данис Рыбаков

22:41, 29 мар 2022

На Украине во время военной спецоперации погиб уроженец Туймазинского района Башкирии Данис Рыбаков. Об этом рассказали в администрации Серафимовского сельсовета.







Рыбаков родился в селе Серафимовский в 1999 году. Здесь он рос и учился в школе. В Вооруженных силах России Данис служил на контрактной основе. Дата церемонии прощания с погибшим молодым военными в настоящее время еще не назначена.



Напомним, вчера стало известно о гибели в ходе военной спецоперации на Украине уроженца Бурзянского района Башкирии Ильшата Галина. Церемония прощания с военным состоится в в эту среду – 30 марта.



Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Ильшат Галин.

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Фото: соцсети