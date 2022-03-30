В Башкирии простились с погибшим на Украине военнослужащим Ильшатом Галиным

20:58, 30 мар 2022

Военнослужащего похоронили в среду, 30 марта, сообщил глава Бурзянского района Газиз Манапов.







Погибший — Ильшат Галин — был ветераном боевых действий в Сирии. Родился он в 1994 году в деревне Абдулмамбетово, после школы окончил училище в районном центре, получив профессию тракториста-машиниста. Сразу после этого был призвав в армию. Служил по контракту в городе Тоцке Оренбургской области.



Как сообщается в сообществе «Десантники Бурзяна» в «Вконтакте», Ильшат Галин был командиром воздушно-десантных войск. Посмертно награжден Орденом мужества.



Ранее Газиз Манапов сообщил о еще двух контрактниках-жителях района, погибших при исполнении воинского долга во время спецоперации на Украине.

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Фото: соцсети