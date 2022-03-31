В Башкирии спасли косулю, которая провалилась в сугроб

10:39, 31 мар 2022

В Белорецке косуля забежала в огород частного дома на улице Мусы Джалиля. Однако выбраться у животного не получилось. Косуля провалилась в глубокий сугроб.



На помощь животному прибыли спасатели. Специалисты смогли освободить косулю из снежного плена и передали ее инспектору местного охотоводства.



— Косули могут отправиться в город искать корм или питье. Дикие обитатели часто возвращаются в лес. Тем не менее приближаться к ним небезопасно. Любой дикий зверь может расценить человека как угрозу для своей жизни и наброситься на него, — предупредили в ведомстве.



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Фото: пресс-служба ГК РБ по ЧС