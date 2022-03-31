Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Ильнар Байзигитов

13:16, 31 мар 2022

На Украине во время военной спецоперации погиб уроженец Учалинского района Башкирии Ильнар Байзигитов. Об этом рассказал школьный учитель молодого человека и староста его родной деревни Накип Аюпов.







Ильнар родился 28 июля 1997 года в деревне Озерный. В 2010 году, окончив семь классов школы, он поступил в Екатеринбургское Суворовское военное училище, которое впоследствии окончил с золотой медалью. Позже Байзигитов с красным дипломом закончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени В. Ф. Маргелова, получив специальность морского пехотинца и военного переводчика.



– С раннего детства хотел быть военным. Жаль и обидно. Ушел из жизни такой молодой, мой хороший и талантливый ученик, – говорит об Ильнаре его наставник.





Известие о гибели Ильнара Байзигитов по-настоящему шокировало его родных. Мама военного Гульшат до сих пор не может поверить в случившееся.



– Нет, я не верю, наверное, это просто сон. Прости нас, сыночек, что не смогли тебя уберечь. Мы тебя любим. Ты же сказал: «Мама, я вернусь». Почему так, сынок? – пишет о сыне на своей личной странице в социальных сетях женщина.



Напомним, недавно стало известно о гибели во время военной спецоперации на Украине еще одного уроженца Башкирии – Данисе Рыбакове. Он родился в селе Серафимовский, ему было всего 23 года.

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Фото: соцсети