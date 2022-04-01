Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Станислав Петрутик
10:19, 01 апр 2022
Житель села Тавтиманово Иглинского района Станислав Петрутик погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщила глава администрации района Гюзель Насырова.
Станислав Петрутик родом из села Подольск Хайбуллинского района. Срочную службу он проходил в 2000-2002 годах, а в 2013 году заключил с Вооруженными силами России трехлетний контракт, затем дважды его продлевал. В октябре 2022 года должен был закончиться третий контракт, мужчина служил в Костроме.
У старшины остались жена и две дочери. Его наградили орденом Мужества посмертно.
— Он был настоящим сыном своего Отечества, мужественно исполнял свой служебный долг, защищал свою страну и всех нас, и это заслуживает огромного уважения и нашей вечной благодарности, — сказала Гюзель Насырова.
На сегодняшний день известно о следующих погибших:
- старший сержант Кузьма Николаев из Кармаскалинского района;
- старший лейтенант Алексей Кондратьев из Зианчуринского района;
- Ниль Муслимов из Учалинского района;
- старший лейтенант Ильвир Галлямов из Кушнаренковского района;
- сержант Евгений Алямкин из Учалов;
- ефрейтор Александр Бесов из Мелеуза;
- полковник Сергей Порохня из Чишминского района;
- Владимир Мокшин из Стерлитамака;
- Денис Сафин из Белорецкого района;
- Ильмир Гималетдинов из Буздякского района;
- Айрат Фатыхов из Миякинского района;
- Александр Потапов из Кумертау;
- Сергей Балабанов из Нефтекамска;
- разведчик Владислав Саламатов из Учалов;
- танкист Линар Гарипов из Салавата;
- Арсений Воробьев из Уфы;
- Данис Рыбаков из Туймазинского района;
- Инсур Киньякаев из Бурзянского района;
- Ильяс Шамигулов Бурзянского района;
- Ильшат Галин из Бурзянского района;
- Ильнар Байзигитов из Учалинского района;
- Вадим Загиров из Бураевского района;
- сержант Станислав Петрутик из Иглинского района.