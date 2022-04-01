Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Станислав Петрутик

10:19, 01 апр 2022

Житель села Тавтиманово Иглинского района Станислав Петрутик погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщила глава администрации района Гюзель Насырова.







Станислав Петрутик родом из села Подольск Хайбуллинского района. Срочную службу он проходил в 2000-2002 годах, а в 2013 году заключил с Вооруженными силами России трехлетний контракт, затем дважды его продлевал. В октябре 2022 года должен был закончиться третий контракт, мужчина служил в Костроме.



У старшины остались жена и две дочери. Его наградили орденом Мужества посмертно.



— Он был настоящим сыном своего Отечества, мужественно исполнял свой служебный долг, защищал свою страну и всех нас, и это заслуживает огромного уважения и нашей вечной благодарности, — сказала Гюзель Насырова.





На сегодняшний день известно о следующих погибших:

- старший сержант Кузьма Николаев из Кармаскалинского района;

- старший лейтенант Алексей Кондратьев из Зианчуринского района;

- Ниль Муслимов из Учалинского района;

- старший лейтенант Ильвир Галлямов из Кушнаренковского района;

- сержант Евгений Алямкин из Учалов;

- ефрейтор Александр Бесов из Мелеуза;

- полковник Сергей Порохня из Чишминского района;

- Владимир Мокшин из Стерлитамака;

- Денис Сафин из Белорецкого района;

- Ильмир Гималетдинов из Буздякского района;

- Айрат Фатыхов из Миякинского района;

- Александр Потапов из Кумертау;

- Сергей Балабанов из Нефтекамска;

- разведчик Владислав Саламатов из Учалов;









- танкист Линар Гарипов из Салавата;

- Арсений Воробьев из Уфы;

- Данис Рыбаков из Туймазинского района;

- Инсур Киньякаев из Бурзянского района;

- Ильяс Шамигулов Бурзянского района;

- Ильшат Галин из Бурзянского района;

- Ильнар Байзигитов из Учалинского района;

- Вадим Загиров из Бураевского района;

- сержант Станислав Петрутик из Иглинского района.





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Фото: соцсети