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Синоптики Башкирии озвучили прогноз погоды на апрель

Синоптики Башкирии озвучили прогноз погоды на апрель

08:49, 02 апр 2022

Синоптики озвучили уточненный прогноз на апрель в Башкирии. По данным Башгидрометцентра, среднемесячная температура воздуха в этом месяце ожидается на 1,5° выше нормы (норма +4,1°). Выше нормы предполагается и количество осадков.

Ранее сообщалось, что в выходные дни и в начале следующей недели территория республики окажется во власти средиземноморского циклона. С фронтальными разделами этого циклона будут связаны осадки  в большинстве районов республики. Осадки ожидаются  преимущественно в виде дождя, по северу республики 2 апреля до сильных. С выносом южного тепла в передней части циклона температура воздуха существенно повысится к 3 апреля ночью до 0,+5°, днем до +7,+12°. Это выше нормы на 4-6°.  Ожидается интенсивное снеготаяние и подтопление талыми водами пониженных участков рельефа.


Вскрытие степных рек прогнозируется с 5 по 13 апреля, прохождение максимальных уровней – с 7 по 15 апреля. При вскрытии рек возможно образование заторов льда с выходом воды на пойму и подтопление населенных пунктов.

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Источник: www.bashinform.ru
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