Синоптики Башкирии озвучили прогноз погоды на апрель

08:49, 02 апр 2022

Синоптики озвучили уточненный прогноз на апрель в Башкирии. По данным Башгидрометцентра, среднемесячная температура воздуха в этом месяце ожидается на 1,5° выше нормы (норма +4,1°). Выше нормы предполагается и количество осадков.







Ранее сообщалось, что в выходные дни и в начале следующей недели территория республики окажется во власти средиземноморского циклона. С фронтальными разделами этого циклона будут связаны осадки в большинстве районов республики. Осадки ожидаются преимущественно в виде дождя, по северу республики 2 апреля до сильных. С выносом южного тепла в передней части циклона температура воздуха существенно повысится к 3 апреля ночью до 0,+5°, днем до +7,+12°. Это выше нормы на 4-6°. Ожидается интенсивное снеготаяние и подтопление талыми водами пониженных участков рельефа.





Вскрытие степных рек прогнозируется с 5 по 13 апреля, прохождение максимальных уровней – с 7 по 15 апреля. При вскрытии рек возможно образование заторов льда с выходом воды на пойму и подтопление населенных пунктов.





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