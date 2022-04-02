В Башкирии стремительно падает рождаемость

12:12, 02 апр 2022

Башкирия стремительно теряет население и ухудшаются сразу два показателя — рождаемость и смертность. Росстат представил официальную статистику.







По итогам февраля в Башкирии родилось 2798 детей, что 185 меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года. Это самое стремительное падение в регионах Поволжья. В четырех регионах рождаемость наоборот выросла.



Но в Башкирии растет смертность — в феврале умерло 4755 человек, что на 364 больше февраля 2021 года. По абсолютному показателю Башкирия оказалась на третьем месте в Поволжье — впереди Нижегородская область и Татарстан.





В России тенденция аналогичная. Рождаемость за февраль снизилась на один процент — до 101 тыс. детей. А вот смертность увеличилась очень существенно — сразу на 10%, до 190,6 тыс. человек. Таким образом естественная убыль населения страны превысила 90 тысяч человек только за один месяц.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram