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В Башкирии стремительно падает рождаемость

В Башкирии стремительно падает рождаемость

12:12, 02 апр 2022

Башкирия стремительно теряет население и ухудшаются сразу два показателя — рождаемость и смертность. Росстат представил официальную статистику.

По итогам февраля в Башкирии родилось 2798 детей, что 185 меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года. Это самое стремительное падение в регионах Поволжья. В четырех регионах рождаемость наоборот выросла.

Но в Башкирии растет смертность — в феврале умерло 4755 человек, что на 364 больше февраля 2021 года. По абсолютному показателю Башкирия оказалась на третьем месте в Поволжье — впереди Нижегородская область и Татарстан.


В России тенденция аналогичная. Рождаемость за февраль снизилась на один процент — до 101 тыс. детей. А вот смертность увеличилась очень существенно — сразу на 10%, до 190,6 тыс. человек. Таким образом естественная убыль населения страны превысила 90 тысяч человек только за один месяц.

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Источник: news102.ru
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