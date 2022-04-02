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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Сергей Прокофьев

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Сергей Прокофьев

13:58, 02 апр 2022

В селе Спартак Ермекеевского района Башкирии простились с 24-летним лейтенантом Сергеем Прокофьевым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили накануне, 1 апреля, в администрации района.

В траурной церемонии приняли участие заместитель руководителя администрации главы республики Искандер Ахметвалеев, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Сергей Нетунаев, глава администрации района Ильшат Райманов, односельчане, родные и друзья Сергея.

— Мы обязательно будем поддерживать семью и сделаем всё необходимое, чтобы память о лейтенанте Сергее Прокофьеве жила вечно. Прошу администрацию Ермекеевского района, односельчан Сергея в кратчайшие сроки внести свои предложения по увековечиванию памяти героя, — сообщил во время церемонии Искандер Ахметвалеев.


В честь Прокофьева прозвучал троекратный залп из оружия. Лейтенанта похоронили на кладбище села Спартак.

Сергей Владимирович Прокофьев родился 10 мая 1997 года. Учился в Спартакской средней школы, затем поступил в Военную академию радиационной, химической, биологической защиты имени маршала С. К. Тимошенко.

В 2020 году был направлен на службу в город Лугу Ленинградской области командиром огнеметного взвода 25-й гвардейской мотострелковой бригады. У Прокофьева осталась жена. Указом президента России его посмертно наградили орденом Мужества.

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Источник: ufa1.ru
Фото: «Администрация Ермекеевского района» / Vk.com
Теги: Ермекеевский район Погибшие на Украине
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