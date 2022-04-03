Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Иван Изиметов

10:35, 03 апр 2022

1 апреля в Башкирии состоялось прощание с уроженцем Калтасинского района республики сержантом Иваном Изиметовым, который погиб в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом рассказал на своей личной странице в социальных сетях глава муниципалитета Забир Габдуллин.







Изиметов родился в деревне Бабаево, здесь и состоялись его похороны. На церемонии прощания присутствовали глава Башкирии Радий Хабиров, зампремьер-министра правительства республики Ирек Сагитов, военный комиссар региона Михаил Блажевич, односельчане и близкие погибшего. Руководитель Башкирии вручил родным молодого человека орден генерала Шаймуратова, которым Изиметова наградили посмертно.



– Жители Калтасинского района всегда будут помнить о своем герое и чтить его память. Вечная слава доблестному воину! – написал в соцсетях глава муниципалитета Габдуллин.





Напомним, в это же день в башкирском селе Иглино простились со старшиной Станиславом Петрутиком из Тавтиманово, который погиб во время спецоперации на Украине. У него осталась жена и две дочери.

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