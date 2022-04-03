Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Глава Башкирии сообщил о гибели еще двух военных на Украине

Глава Башкирии сообщил о гибели еще двух военных на Украине

14:00, 03 апр 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 3 апреля, написал о гибели двух жителей республики в ходе спецоперации на Украине – Ильфат Ахияров из Дюртюли и Данил Валиев из Чекмагушевского района.

«Парни из Башкортостана бьются за нашу Родину на Украине. Как и их предки, которые когда-то освобождали ее от фашизма. Как 79 лет назад там воевал наш генерал Шаймуратов. И, как всегда во всех войнах, они проявляют героизм и мужество. К сожалению, есть потери.  И в эти дни в селах и городах Башкортостана мы хороним сынов нашей республики. Всем миром», – прокомментировал руководитель региона.

Хабиров поддерчкнул, что власти региона намерены помогать семьям погибших и готовы склонить головы перед мужеством тех, кто сейчас защищает родину.

«У парней остались родители, жены, дети, родные и близкие. И теперь они – наши семьи, и у них всегда будет по жизни надежное плечо республики! А нашим парням, которые сейчас защищают Отечество, мы говорим: «Работайте, братья!» И склоняем голову перед их мужеством», – заключил он.

Ранее сообщалось о том, что  в селе Спартак простились с 24-летним лейтенантом, командиром огнеметного взвода 25 гвардейской мотострелковой бригады Прокофьевым Сергеем Владимировичем

Читайте также:

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Иван Изиметов
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram


Источник: gorobzor.ru
Теги: Погибшие на Украине Чекмагушевский район Дюртюли
Читайте также

Глава Башкирии поручил оказать поддержку семьям погибших в ходе спецоперации на Украине
Политика в Башкирии
Глава Башкирии поручил оказать поддержку семьям погибших в ходе спецоперации на Украине
У погибшего во время спецоперации на Украине военного из Башкирии остались три дочки
Политика в Башкирии
У погибшего во время спецоперации на Украине военного из Башкирии остались три дочки
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Иван Изиметов
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Иван Изиметов
Во время спецоперации на Украине погиб третий солдат из Башкирии
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб третий солдат из Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: