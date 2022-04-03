Глава Башкирии сообщил о гибели еще двух военных на Украине

14:00, 03 апр 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 3 апреля, написал о гибели двух жителей республики в ходе спецоперации на Украине – Ильфат Ахияров из Дюртюли и Данил Валиев из Чекмагушевского района.







«Парни из Башкортостана бьются за нашу Родину на Украине. Как и их предки, которые когда-то освобождали ее от фашизма. Как 79 лет назад там воевал наш генерал Шаймуратов. И, как всегда во всех войнах, они проявляют героизм и мужество. К сожалению, есть потери. И в эти дни в селах и городах Башкортостана мы хороним сынов нашей республики. Всем миром», – прокомментировал руководитель региона.



Хабиров поддерчкнул, что власти региона намерены помогать семьям погибших и готовы склонить головы перед мужеством тех, кто сейчас защищает родину.









«У парней остались родители, жены, дети, родные и близкие. И теперь они – наши семьи, и у них всегда будет по жизни надежное плечо республики! А нашим парням, которые сейчас защищают Отечество, мы говорим: «Работайте, братья!» И склоняем голову перед их мужеством», – заключил он.



Ранее сообщалось о том, что в селе Спартак простились с 24-летним лейтенантом, командиром огнеметного взвода 25 гвардейской мотострелковой бригады Прокофьевым Сергеем Владимировичем.

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