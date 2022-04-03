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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Айнур Янышев

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Айнур Янышев

14:59, 03 апр 2022

В ходе военной спецоперации на Украине погиб еще один уроженец Башкирии — старший сержант Айнур Янышев. Об этом в четверг, 31 марта, сообщили в администрации Миякинского района республики. Сообщается, что у него остались родители, брат, жена и двухлетняя дочь.

— Уроженец деревни Култай-Каран Миякинского района, старший сержант Айнур Хабирович родился 18 февраля 1986 года, — сказано в сообщении, опубликованном на сайте районной администрации. — Проходил военную службу по контракту с 2005 года по настоящее время на должности заместителя командира взвода — командира отделения роты материально-технического обеспечения. Мы выражаем родным и близким Янышева Айнура Хабировича глубокие соболезнования.


Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 3 апреля, написал о гибели двух жителей республики в ходе спецоперации на Украине – Ильфат Ахияров из Дюртюли и Данил Валиев из Чекмагушевского района.

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Источник: ufa1.ru
Фото: miyaki.bashkortostan.ru
Теги: Миякинский район Погибшие на Украине
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