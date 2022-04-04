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Погода в Башкирии 4 апреля 2022 года: мокрый снег с дождем

Погода в Башкирии 4 апреля 2022 года: мокрый снег с дождем

08:03, 04 апр 2022

Башгидрометцентр сообщил прогноз погоды на 4 и 5 апреля. Синоптики пообещали дожди, мокрый снег, снежные накаты и гололедицу.
4 апреля в республике местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем составит  +8,+13°.

5 апреля по прогнозу также ожидается переходящий в мокрый снег дождь. В отдельных районах пообещали гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью -3,+2°, днем +1,+6°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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