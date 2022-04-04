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Башкирия отправит третью гуманитарную колонну в ЛНР и ДНР

Башкирия отправит третью гуманитарную колонну в ЛНР и ДНР

11:41, 04 апр 2022

5 апреля в 12:00 третья гуманитарная колонна отправится в ЛНР и ДНР. Соответствующее поручение Радий Хабиров дал Госкомитету по ЧС республики. Для помощи жителям были собраны товары первой необходимости, продукты и строительные материалы.

Общий вес груза достиг 75 тонн. Это кондитерские и хлебобулочные изделия, вода, кофе, средства личной гигиены, постельное белье, детское питание, макаронные изделия, игрушки, крупы и многое другое. Также народные республики попросили отдельно сформировать груз строительных материалов для восстановления городов.

Оказывать помощь ДНР и ЛНР власти Башкирии продолжат. Груз для следующего выезда уже собирают. Напомним, ранее две колонны с гуманитарной помощью отправились 4 и 18 марта.

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Источник: proural.info
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