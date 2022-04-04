В Башкирии приняли закон о выплате 2 млн рублей семьям военнослужащих, погибших на Украине

14:13, 04 апр 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров во время оперативного совещания в правительстве РБ дал важное поручение по выплатам.



Ранее в Башкирии на 42-м заседании Госсобрания РБ 6 созыва был оперативно принят закон об оказании единовременной материальной помощи в размере двух миллионов рублей семьям военнослужащих, погибших при выполнении задач в ходе специальной военной операции.







— Благодарю Государственное собрание, — сказал руководитель республики. — Деньги в бюджете есть, я прошу военный комиссариат и Администрацию Главы РБ организовать организовать, чтобы с этой недели выплаты начались. Это очень важно.



Ранее сообщалось о том, что Башкирия отправит третью гуманитарную колонну в ЛНР и ДНР.





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