Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Артур Набиуллин

16:44, 04 апр 2022

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Янаульского района Башкирии Артур Набиуллин. Об этом сообщил накануне, 3 апреля, глава района Ильшат Вазигатов.







Как рассказал руководитель муниципалитета, Артур Набиуллин родился в 1985 году в Янауле. Вырос в многодетной семье. Окончил среднюю школу № 1, а после Ижевскую государственную сельскохозакадемию.



В 2007 году был призван на службу, а затем заключил контракт. Служил в отдельной десантно-штурмовой бригаде в Ульяновске, имел звание старший сержант. Во время спецоперации на Украине был командиром бронетранспортера.





– Находился на передовой с самого начала спецоперации на Украине, был командиром БТР. Артур погиб при взятии аэропорта Гостомеля Киевской области/ Воина с почестями похоронили 1 апреля в Ульяновске. Там его семья — супруга и одиннадцатилетняя дочь, — рассказал Вазигатов.



Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о еще двух уроженцах Башкирии, которые погибли в ходе спецоперации на Украине.





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Фото: Ильшат Вазигатов / Vk.com