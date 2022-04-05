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Погода в Башкирии 5 апреля 2022 года: дождь и мокрый снег

Погода в Башкирии 5 апреля 2022 года: дождь и мокрый снег

08:07, 05 апр 2022

В Башкирии в ближайшее время сохранится пасмурная погода. Прогноз на два дня подготовили синоптики Башгидромета.

В республике 5 апреля местами пройдет небольшой дождь, переходящий в мокрый снег. Прогнозируется гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем составит +1,+6°.

В среду, 6 апреля, существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью составит -4,-9°, днем +3,+8°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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