Погода в Башкирии 5 апреля 2022 года: дождь и мокрый снег
08:07, 05 апр 2022
В Башкирии в ближайшее время сохранится пасмурная погода. Прогноз на два дня подготовили синоптики Башгидромета.
В республике 5 апреля местами пройдет небольшой дождь, переходящий в мокрый снег. Прогнозируется гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем составит +1,+6°.
В среду, 6 апреля, существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью составит -4,-9°, днем +3,+8°.