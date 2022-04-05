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В Минтруда рассказали, как жители Башкирии будут отдыхать в мае 2022 года

В Минтруда рассказали, как жители Башкирии будут отдыхать в мае 2022 года

13:30, 05 апр 2022

Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии объяснило, как жители республики будут отдыхать в мае 2022 года при пятидневной рабочей неделе. Ведомство опубликовало разъяснения сегодня, 5 апреля.

На последний месяц весны выпадают сразу три праздника: праздник Весны и Труда (1 мая), Ураза-байрам (2 мая) и День Победы (9 мая). В то же время, согласно постановлению правительства России, выходной с субботы и воскресения 1 и 2 января переносится на вторники 3 и 10 мая.

– В 2022 году нерабочий праздничный день 1 мая совпадает с […] воскресеньем. В соответствии со статьей 112 ТК РФ при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочего дня. – передали в Минтруда РБ. – Соответственно выходной день с воскресенья 1 мая переносится на понедельник 2 мая. Нерабочий праздничный день Ураза-байрам совпадает с выходным днем 2 мая. Следовательно, выходной день с понедельника 2 мая переносится на среду 4 мая.


Выходными праздничными днями в мае таким образом будут: 1, 2, 3, 4 (пятница-понедельник), 7, 8, 9, 10 числа (четверг-воскресенье). Продолжительность работы 6 мая сокращаться не будет.

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Источник: www.ufa.kp.ru
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