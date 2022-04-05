В Башкирии на реке Ай начали подрывать лед

14:04, 05 апр 2022

Сегодня, 5 апреля, на реке Ай в башкирском селе Месягутово Дуванского района начался подрыв льда. Об этом сообщил председатель Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.



– Нам помогают военные взрывники. Эта работа проводится в рамках превентивных мероприятий по недопущению заторов льда и резких подъёмов уровней воды с подтоплением населенных пунктов. – пояснил руководитель экстренного ведомства.







Он добавил, что взрывные работы будут проводиться по мере необходимости в местах возможных ледовых заторов. Ранее такие же подрывы были проведены на реке Уршак в Чишминском районе.



Напомним, минувшей ночью в Белорецком районе из берегов вышла река Инзер. Вода подтопила ближайшее село, спасатели эвакуировали более 100 человек.





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Фото: vk.com // Фарит Гумеров