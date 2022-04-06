Погода в Башкирии 6 апреля 2022 года: гололед и мокрый снег с дождем

08:08, 06 апр 2022

Башгидрометцентр сообщил прогноз погоды на 6 и 7 апреля. Синоптики пообещали мокрый снег, дождь и гололедицу.



В среду, 6 апреля, день пройдет без существенных осадков. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха днем +3, +8°.







В четверг, 7 апреля, ожидается небольшой снег, преходящий в мокрый, дождь, ночью местами до умеренного, в отдельных районах ночью и утром гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -3,+2°, днем +4,+9°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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