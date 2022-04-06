Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Винер Сайфуллин

09:38, 06 апр 2022

Еще один уроженец Башкирии погиб во время спецоперации на Украине. Печальную новость сообщили в администрации Кигинского района: при исполнении воинского долга погиб 22-летний ефрейтор контрактной службы Винер Сайфуллин.







Винер Сайфуллин родился в 1999 году в селе Верхние Киги. В 2018 году с красным дипломом окончил Дуванский многопрофильный колледж и собирался работать трактористом. Но позже его призвали в армию, а в конце 2019 года Винер Сайфуллин поступил на военную службу по контракту в войсковую часть поселка Тоцкое-4 в Оренбургской области.



- Сил родным людям, чтобы пережить эту невыносимую боль и невосполнимую потерю. Родным погибшего героя окажем необходимую помощь, - написала у себя в соцсетях глава Кигинской районной администрации Зухра Гордиенко.





За мужество и отвагу ефрейтора Винера Сайфуллина также посмертно подставили к «Ордену Мужества».



О дате и времени прощания с погибшим героем в администрации пообещали сообщить позднее.

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Фото: администрация Кигинского района