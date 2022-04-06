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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Арсений Кузьменко

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Арсений Кузьменко

12:44, 06 апр 2022

Завтра, 7 апреля, в Стерлитамаке пройдет прощание с погибшим в ходе спецоперации на Украине солдатом. Стало известно, что солдат — внук одного из жителей деревни Урняк, который участвовал в защите шихана Куштау от разработки.

Прощание пройдет на площади перед Домом культуры «Сода» в 10:00. Информацию подтвердили UFA1.RU в администрации Стерлитамака. Погибший — 22-летний Арсений Кузьменко. Как рассказал Федор Кузьменко, его внук начал службу еще в 2017 году. Отметим, деревня Урняк, в которой родился молодой человек, относится к Ишимбайскому району, однако прощание с ним пройдет в Стерлитамаке.


— Парень хоть родился в Урняке, но учился и рос в Стерлитамаке, поэтому мы его считаем стерлитамакским и церемонию здесь проведем, — пояснил глава Стерлитамака Рустем Газизов.

Ранее стало известно о гибели солдата-контрактника из Кигинского района

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Источник: ufa1.ru
Фото: Федор Кузьменко / Vk.com
Теги: Стерлитамак Погибшие на Украине
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