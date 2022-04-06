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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Игорь Насибуллин

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Игорь Насибуллин

18:31, 06 апр 2022

«В памяти останется улыбка»: в ходе спецоперации погиб Игорь Насибуллин из Башкирии

В ходе военной специальной операции на Украине погиб еще один уроженец Башкирии. Об этом сообщил глава администрации Янаульского района Ильшат Вазигатов.

Погибший военнослужащий – старший лейтенант Игорь Насибуллин, который был командиром танковой роты. Юношей он учился в Кемеровском кадетском корпусе, после окончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище. Игоря Насибуллина похоронят в ближайшее время в селе Старый Варяш Янаульского района с воинскими почестями.


«Навеки останется в нашей памяти искренняя улыбка, ясный взгляд этого мужественного и волевого парня! В трудный, ответственный для нашей Родины период он встал на защиту мирной жизни людей, национальной безопасности России. До последней минуты своей жизни был верным присяге, воинскому долгу, служению Отечеству и своему народу», – написал в соцсетях Ильшат Вазигатов.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети
Теги: Погибшие на Украине Янаульский район
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