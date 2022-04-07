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В Башкирии закрыли для проезда все ледовые переправы

В Башкирии закрыли для проезда все ледовые переправы

11:22, 07 апр 2022

В Башкирии закрыты все четыре ледовые переправы. Так, 23 марта закрыли переправу в Караидельском районе на реке Уфе, с 25 марта — в Бирске на реке Белой, с 26 марта — на реке Каме в селе Никола-Березовке Краснокамского района.

Сегодня, 7 апреля, закрыли переправу на реке Белой в селе Староянгизитово Краснокамского района.

— В местах ледовых переправ выставлены запрещающие движение аншлаги, — сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.

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Источник: proural.info
Фото: пресс-служба МЧС Башкирии
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