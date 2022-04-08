Погода в Башкирии 8 апреля 2022 года: потепление до +13 градусов

08:12, 08 апр 2022

Башгидрометцентр представил прогноз погоды на 8 и 9 апреля. Синоптики пообещали мокрый снег с дождем и потепление до +13°.



Сегодня, 8 апреля, местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем +7,+12°.



Суббота, 9 апреля, пройдет без существенных осадков, днем в западных районах небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -2,+3°, днем +8,+13°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather



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Фото: соцсети