В Башкирии 45-летняя женщина родила 13-го ребенка

09:58, 08 апр 2022

Жительница Балтачевского района родила тринадцатого ребенка. Роды у 45-летней женщины прошли естественным путем, сообщает телеканал БСТ.







В Башкирии женщина родила тринадцатого ребенка и уже готовится к выписке. Как сообщает телеканал БСТ, роды прошли самостоятельно в Республиканской клинической больнице им. Куватова. Мальчик Байрас появился на свет здоровым и весом немного больше трех килограммов.



Так, 45-летняя Альбина Хайдаршина сообщает, что мальчиков в семье, по сравнению с девочками, стало больше на одного. Кроме того, женщина является уже дважды бабушкой.



Известно, что всего с начала 2022 года в Башкирии родилось более 700 детей.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram