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В Башкирии 45-летняя женщина родила 13-го ребенка

В Башкирии 45-летняя женщина родила 13-го ребенка

09:58, 08 апр 2022

Жительница Балтачевского района родила тринадцатого ребенка. Роды у 45-летней женщины прошли естественным путем, сообщает телеканал БСТ.

В Башкирии женщина родила тринадцатого ребенка и уже готовится к выписке. Как сообщает телеканал БСТ, роды прошли самостоятельно в Республиканской клинической больнице им. Куватова. Мальчик Байрас появился на свет здоровым и весом немного больше трех килограммов.

Так, 45-летняя Альбина Хайдаршина сообщает, что мальчиков в семье, по сравнению с девочками, стало больше на одного. Кроме того, женщина является уже дважды бабушкой.

Известно, что всего с начала 2022 года в Башкирии родилось более 700 детей.

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Источник: mkset.ru
Теги: Балтачевский район
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