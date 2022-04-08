В Башкирии водитель маршрутки хотел отнять карту «Алга» у школьника
20:11, 08 апр 2022
Как написал в соцсетях отец мальчика, водитель обругал ребенка матом и приказал ему больше не садиться в этот автобус. Папа мальчика уточняет, что у сына была карта с положительным балансом, а также наличные с собой и банковская карта.
Тем не менее водитель устроил непонятную истерику, забрал карту у школьника и не отдавал, пока тот не подтвердил, что «понял, что с этой картой не надо садиться в автобус» по требованию этого самого водителя.
Отец написал жалобу, хотя и признался позже, что сделал это на эмоциях. С ним связались из Минтранса Башкирии и пообещали устроить встречу, чтобы во всем разобраться.