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Жителей Башкирии ждет дополнительный выходной

Жителей Башкирии ждет дополнительный выходной

10:25, 09 апр 2022

В июле у жителей Башкирии будет дополнительный выходной. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, 11 июля объявлено выходным днем в связи с празднованием мусульманского праздника Курбан-байрам в субботу, 9 июля.

8 июля будет сокращенный рабочий день, а дополнительным выходным объявлено 11 июля.

«Соответствующий документ подписан Премьер-министром Правительства региона Андреем Назаровым. Празднование Курбан-байрама длится три-четыре дня и считается благословенным временем для визитов к родственникам и друзьям, которым принято дарить подарки», - уточнили в правительстве.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии пройдут общереспубликанские субботники.

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Источник: www.bashinform.ru
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