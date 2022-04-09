В России могут полностью заблокировать Youtube

17:27, 09 апр 2022

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила россиян о полной блокировке видеохостинга Youtube и призвала сохранить необходимый контент.



«Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее», — написала она в Telegram.







Сегодня видохостинг заблокировал аккаунт канала «Дума ТВ».



Ранее Роскомнадзор запретил распространение рекламы Google и информационных ресурсов компании за многочисленные нарушения российского законодательства. Ограничения распространяются на Google Поиск, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat и Gmail и будут действовать до устранения нарушений.





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Фото: pexels