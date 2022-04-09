В Башкирии простились с ефрейтором Винером Сайфуллиным, погибшим в ходе спецоперации на Украине

17:34, 09 апр 2022

Сегодня в селе Верхние Киги простились с 22-летним ефрейтором Винером Сайфуллиным, погибшим во время спецоперации на Украине.







На площади перед местным ДК собрались все односельчане, главы сельских поселений и представители администрации Кигинского района, ветераны боевых действий, юнармейцы. Также в траурном митинге принял участие и замруководителя администрации главы Башкирии Искандер Ахметвалиев. Чиновник заверил, что семье погибшего героя будет оказана вся необходимая помощь, а также поручил увековечить имя Винера Сайфуллина в его родном селе.





- Мы обязательно увековечим память нашего воина! Пусть подрастающее поколение знает, что кигинцы отступать не умеют! – заверила глава Кигинской администрации Зухра Гордиенко.



Похороны погибшего героя состоялись со всеми почестями: с военным оркестром и оружейным залпом. Многие сельчане не могли сдержать слез, провожая в последний путь молодого парня.

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Фото: Администрация Кигинского района