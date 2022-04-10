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Погода в Башкирии 10 апреля 2022 года: потеплеет до +17

Погода в Башкирии 10 апреля 2022 года: потеплеет до +17

09:39, 10 апр 2022

Башгидрометцентр представил прогноз погоды на 10 и 11 апреля. Синоптики пообещали потепление до +17°.

Сегодня, 10 апреля, по юго-западу республики пройдет небольшой дождь, по северо-востоку преимущественно без осадков. Утром местами туман. Ветер восточной четверти умеренный. Температура воздуха днем +10,+15°.

11 апреля ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь, по юго-востоку до умеренного. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0,+5°, днем +12,+17°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети
Теги: погода
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