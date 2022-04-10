Погода в Башкирии 10 апреля 2022 года: потеплеет до +17
09:39, 10 апр 2022
Башгидрометцентр представил прогноз погоды на 10 и 11 апреля. Синоптики пообещали потепление до +17°.
Сегодня, 10 апреля, по юго-западу республики пройдет небольшой дождь, по северо-востоку преимущественно без осадков. Утром местами туман. Ветер восточной четверти умеренный. Температура воздуха днем +10,+15°.
11 апреля ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь, по юго-востоку до умеренного. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0,+5°, днем +12,+17°.