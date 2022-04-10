Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Денис Ярославцев

10:17, 10 апр 2022

Денис Ярославцев ушел служить в армии осенью прошлого года, сообщил глава администрации Дуванского района Фаиль Мухамадеев. Дата его похорон станет известна позднее.







Руководитель муниципалитета сообщил на своей странице в «Вконтакте», что военнослужащий родился в октябре 2003 года в местном селе Ярославка. Окончив девять классов, в 2019 году поступил в колледж села Дуван.



В ноябре прошлого года Денис Ярославцев отказался от отсрочки от призыва, учебное заведение предоставило ему академический отпуск. Известно, что службу он проходил в городе Валуйки Белгородской области.



Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Марсель Халиулин.

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Фото: соцсети