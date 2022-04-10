Алишер Моргенштерн и Диляра официально развелись

10:41, 10 апр 2022

Супруга уфимского рэпера Алишера Моргенштерна официально заявила о разводе с артистом. Диляра опубликовала второй видео на своём ютуб-канале под названием «Брак с Моргенштерном».







«Мы приняли решение, что всю эту историю пора, наконец, заканчивать. Не подумайте, я ни в коем случае не хочу о нем высказываться плохо и не хочу сказать, что считаю его плохим человеком или плохим мужем. Нет. Как бы банально ни звучало, мы просто не сошлись характерами. И поняли, что просто не можем находиться в таких отношениях», - сказала девушка.



Диляра рассказала о том, что проблемы во взаимоотношениях у них начались после официального заключения брака. Также девушка привела в пример отношения своих родителей и отметила, что она «достаточно консервативных взглядов».





«Я влюбилась в Алишера и хотела выйти за муж за него, но в итоге вышла замуж за Моргенштерна. Иногда мне кажется, что Алишера просто больше нет. И это очень больно - хоронить живого человека», - заключила Диляра.





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Фото: скрин видео